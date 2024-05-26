الصومال: مقتل 20 من «الشباب» الإرهابية

مقديشو (الاتحاد)

أفاد التلفزيون الصومالي، أمس، بأن قوات الجيش والأمن الصومالية قضت على أكثر من 20 مسلحاً من حركة «الشباب» الإرهابية، في عملية أمنية مشتركة شنها الجيش الوطني بالتعاون مع الأصدقاء الدوليين استهدفت معسكراً تتجمع فيه الميليشيا المسلحة في شمال شرقي البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية الرسمية (صونا) إن العملية العسكرية التي استهدفت معسكراً للحركة الإرهابية في جبال «عالمدو» بولاية «بونتلاند» شمال شرقي البلاد، أسفرت أيضاً عن إصابة عدد لم تحدده من الإرهابيين.

وأضافت الوكالة أن العملية الأمنية نجحت أيضاً في إحباط مخطط إرهابي يستهدف سكان ولاية بونتلاند، مؤكدةً في هذا الصدد أن الجيش الوطني يتابع عن كثب أنشطة العناصر الإرهابية في المناطق الجبلية بالولاية. وأشارت إلى أن الحكومة الصومالية نجحت، بمساعدة الشعب والأصدقاء الدوليين، في مواجهة العديد من المؤامرات التي أعدتها حركة «الشباب» الإرهابية، وأنها ملتزمة بالقضاء على الإرهاب حتى يتمكن الشعب الصومالي من العيش في سلام وازدهار.

وتقاتل حركة «الشباب» الإرهابية منذ عام 2007 الحكومةَ الصومالية وقوات بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميص)، وهي مهمة متعددة الأبعاد بتفويض من الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي.