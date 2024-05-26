رئيس جزر القمر يتعهد بالسلام والنمو الاقتصادي

موروني (وكالات)

تعهد رئيس جمهورية جزر القمر غزالي عثماني، أمس، بالعمل من أجل السلام وتحقيق النمو الاقتصادي سريعاً، وذلك خلال أدائه قسَم اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، في أعقاب انتخابات شهدتها البلاد في يناير الماضي، وأعلنت في أعقابها الهيئةُ الوطنية للانتخابات إعادةَ انتخاب عثماني لولاية رئاسية رابعة مدتها خمس سنوات، بنسبة 63 في المئة من أصوات المقترعين القُمريين.

وقال الرئيس عثماني، الذي كان يضع وشاحاً باللونين الأخضر والأصفر (لوني العلم القُمري) خلال حفل التنصيب في استاد رياضي بالعاصمة موروني: إن «الخلافات بعد الانتخابات ليست استثناءً خاصاً بجزر القمر»، ثم وجّه الشكرَ لمواطنيه قائلاً: «أشكر سكان جزر القمر على الثقة المتجددة، ولن أخيّب ظنكم».

وتابع: «بعد هذا التنصيب، أدعو المجتمع المدني والمعارضة وجميع الأطراف السياسية إلى تنحية الخلافات جانباً لصالح السلام والديمقراطية»، مضيفاً أنه سيعمل على تحقيق نمو اقتصادي سنوي بنسبة خمسة بالمئة.