5 قتلى بضربات إسرائيلية في جنوب لبنان

بيروت (وكالات)

قتل خمسة أشخاص أمس، في ضربات إسرائيلية على جنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. وأفادت الوكالة بأن القوات الإسرائيلية استهدفت دراجة نارية في حولا بصاروخ من مسيرة، مما أدى إلى سقوط قتيلين وجريحين.

وهذا هو ثالث استهداف لدراجة نارية أمس في جنوب لبنان، بعد استهدافين مماثلين في الناقورة وعيتا الشعب. وكانت الوكالة قد أفادت بأن مسيرة إسرائيلية شنّت غارة على دراجة نارية في أحد شوارع بلدة عيتا الشعب، ما أدى إلى سقوط قتيلين وجرحى مدنيين.

وفي وقت سابق أمس، شنّت مسيّرة إسرائيلية غارة على بلدة الناقورة استهدفت دراجة نارية وأسفرت عن وقوع إصابات، فيما نعت فصائل مسلحة في الجنوب أحد عناصرها في الضربة على بلدة الناقورة.

ومنذ بدء التصعيد عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية، قتل 438 شخصاً على الأقلّ في لبنان، بينهم 283 مسلحاً و82 مدنياً على الأقلّ، وفق حصيلة استندت إلى مصادر رسمية لبنانية.

وأعلن الجانب الإسرائيلي من جهته مقتل 14 عسكرياً و11 مدنياً.