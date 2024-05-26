رئيس الوزراء الفلسطيني: اعتراف 3 دول بدولتنا  يشجع على المزيد

بروكسل (وكالات)

أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أمس، عن أمله في أن يشجع اعتراف إسبانيا وأيرلندا والنرويج بدولة فلسطينية الدول الأوروبية الأخرى على أن تحذو حذوها.

وقال مصطفى الموجود في بروكسل لحضور اجتماع مع المانحين الدوليين إنه ممتن لانضمام الدول الثلاث فعلياً إلى 143 دولة أخرى دعمت مسعى فلسطين لتصبح عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة في قرار صدر هذا الشهر.

وأضاف في مؤتمر صحفي في بروكسل مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس «من الواضح أننا نريد أن تفعل كل دولة في أوروبا الشيء نفسه»، مردفاً «لذلك نأمل مرة أخرى أن يكون هذا مصدراً لتشجيع هذه الدول على اتخاذ الخطوة الشجاعة اللازمة».

وقال مصطفى: إن الاعتراف الآن أمر حيوي للإبقاء على عملية السلام.

وقال ألباريس: إن دولاً أوروبية أخرى تفكر في الأمر ومنها سلوفينيا التي بدأت اتخاذ إجراءات في هذا الصدد.

وقالت إسبانيا وإيرلندا والنرويج الثلاثاء الماضي إنها ستعترف رسمياً بدولة فلسطينية للمساعدة في ضمان وقف الهجوم الإسرائيلي على غزة وإحياء محادثات السلام المتوقفة منذ نحو عشرة أعوام.