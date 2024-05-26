عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

القدس (وكالات)

أفاد تقرير فلسطيني باقتحام مستوطنين إسرائيليين، أمس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية الشرطة الإسرائيلية. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم إن «عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته». ووفق الشهود «منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى عدداً من المواطنين من الدخول، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين». وذكرت الوكالة أن الاقتحامات تزامنت مع استعدادات آلاف المستعمرين لاقتحام حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، للاحتفال بما يسمونه عيد الشعلة، مشيرة إلى أن حي الشيخ جراح يشهد إغلاقاً كاملاً منذ صباح أمس، ومنعت السلطات الإسرائيلية التنقل داخل شوارع الحي، لتسهيل حركة المستوطنين بعد الاستيلاء على الأرض المفتوحة في الحي وتجريفها تمهيداً لإقامة الاحتفال.

وأوضحت أن «الأهالي يشعرون بخوف شديد، خاصة أنهم مسجونون داخل منازلهم وسط وجود المئات من عناصر شرطة الاحتلال، وتعرضهم لاستفزازات المستوطنين واعتداءاتهم».