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«سنتكوم»: نقل 1005 أطنان من المساعدات الإنسانية لغزة عبر الرصيف البحري

«سنتكوم»: نقل 1005 أطنان من المساعدات الإنسانية لغزة عبر الرصيف البحري
27 مايو 2024 01:50

واشنطن (الاتحاد) 

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أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» نقل أفرادها 1005 أطنان من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر الرصيف البحري المؤقت على ساحل القطاع منذ بدء تشغيله. وذكرت «سنتكوم»، في بيان على صفحتها بموقع «إكس» للتواصل الاجتماعي مساء أمس الأول، أن أفراد القيادة المركزية الأميركية مستمرون بإيصال المساعدات إلى شعب غزة عبر الرصيف البحري المؤقت بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والأمم المتحدة. وأضاف البيان أن المساعدات الإنسانية التي تم إيصالها من قبل أفراد «سنتكوم» من البحر إلى نقطة النقل الشاطئية بلغت 184 طناً، وبإجمالي 1005 أطنان منذ بدء تشغيل الرصيف المؤقت، موضحاً أن إجمالي المساعدات التي تم توزيعها من نقطة النقل الشاطئية إلى مستودع الأمم المتحدة بلغ 903 أطنان حتى يوم الجمعة الماضي. 
وأكدت الإدارة الأميركية مراراً رغبتها بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لكن الاحتلال الإسرائيلي ظل يعرقل وصول المساعدات إلى السكان الذين يواجهون خطر المجاعة، حسب الأمم المتحدة.

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