زلزال بقوة 6,6 درجات قرب أرخبيل تونغا في جنوب المحيط الهادئ

ضرب زلزال بقوة 6,6 درجات أرخبيل تونغا في جنوب المحيط الهادئ الاثنين، حسبما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

ووقع الزلزال الساعة 9,47 صباحا بالتوقيت المحلي (20,47 ت غ الأحد) على عمق حوالي 112 كيلومترا وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، وعلى مسافة أقل من 200 كيلومتر شمال نوكوالوفا، عاصمة أرخبيل تونغا.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع أضرار في تونغا.

وقال مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادئ إن الزلزال الذي وقع قرب جزيرتَي كاو وتوفوا ذات الكثافة السكانية المنخفضة ليس متوقعا أن يتسبب في حدوث موجات مد عالٍ.



