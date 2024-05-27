الإثنين 27 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مقتل وإصابة العشرات جراء حادث سير في بيرو

مقتل وإصابة العشرات جراء حادث سير في بيرو
27 مايو 2024 10:27

لقي أربعة أشخاص حتفهم وأصيب 36 آخرون في أعقاب اصطدام قطار شحن بحافلة في بيرو، وفقا لما أفادت به وزارة النقل في البلاد يوم الأحد. وكانت الحافلة تسافر من العاصمة ليما إلى هوانكايو، التي تبعد حوالي 300 كيلومتر باتجاه الشرق، عندما وقع الحادث في وقت مبكر من الصباح في بلدة «لا أورويا» في منطقة جونين الإدارية بمرتفعات وسط بيرو.

أخبار ذات صلة
مقتل 16 شخصاً جراء حادث مروري في البيرو

ويجري التحقيق في سبب وقوع الحادث. ونقلت وسائل إعلام بيروفيه عن الشرطة قولها إنه يمكن أن يلقى اللوم في الحادث على سائق الحافلة، حيث يبدو أنه حاول عبور خط السكك الحديدية قبيل مرور القطار مباشرة.

المصدر: د ب أ
البيرو
آخر الأخبار
الإمارات: تعديلات بنظام الحج والعمرة بالدولة
علوم الدار
تعديلات بنظام الحج والعمرة بالدولة
اليوم 12:32
كأس الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول في ضيافة بلجيكا
الرياضة
كأس الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول في ضيافة بلجيكا
اليوم 13:30
سلطان يتقاسم صدارة «دولية دبي للشطرنج»
الرياضة
سلطان يتقاسم صدارة «دولية دبي للشطرنج»
اليوم 13:00
شباب الأهلي والشارقة الرياضي للمرأة واتحاد كلباء أبطال «الكوميتيه»
الرياضة
شباب الأهلي والشارقة الرياضي للمرأة واتحاد كلباء أبطال «الكوميتيه»
اليوم 12:30
إطلاق برنامج "الابتكار عبر الذكاء الاصطناعي" بتمويل قيمته 370 مليون
علوم الدار
إطلاق برنامج "الابتكار عبر الذكاء الاصطناعي" بتمويل قيمته 370 مليون
اليوم 12:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©