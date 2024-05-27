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إسبانيا تعتزم إرسال أسلحة إلى أوكرانيا بقيمة 1.23 مليار دولار

إسبانيا تعتزم إرسال أسلحة إلى أوكرانيا بقيمة 1.23 مليار دولار
27 مايو 2024 14:04

ذكرت صحيفة الباييس الإسبانية، اليوم الاثنين، نقلاً عن مصادر مطلعة لم تسمها، أن إسبانيا تعتزم إرسال صواريخ باتريوت ودبابات ليوبارد إلى أوكرانيا، في إطار حزمة أسلحة بقيمة 1.13 مليار يورو (1.23 مليار دولار) أعلن عنها الشهر الماضي.
وقالت الصحيفة: إن إسبانيا سترسل 12 صاروخاً من طراز باتريوت مضاداً للطائرات إلى أوكرانيا و19 دبابة مستعملة ألمانية الصنع من طراز ليوبارد 2 إيه 4 وأسلحة أخرى إسبانية الصنع مثل معدات وذخائر مضادة للطائرات المسيرة.
وأضافت أنه سيتم الإعلان عن الحزمة الجديدة من الأسلحة خلال زيارة رسمية يقوم بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى مدريد اليوم الاثنين، حيث سيلتقي رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث والملك فيليبي.
ووافقت الحكومة على قيمة الحزمة الشهر الماضي، رغم أنها لم تحدد الأسلحة التي تشملها.

 

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