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مقتل 3 أشخاص وتشريد 5000 جراء عاصفة في الفلبين

مقتل 3 أشخاص وتشريد 5000 جراء عاصفة في الفلبين
27 مايو 2024 14:12

قالت الشرطة والهيئة الوطنية لمواجهة الكوارث، اليوم الاثنين، إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصبح أكثر من 5000 آخرين في عداد المشردين في أول عاصفة استوائية تضرب الفلبين هذا العام. 
وذكرت الشرطة أن جميع القتلى الثلاثة من إقليم كويزون، الواقع على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب شرق مانيلا، الذي تحمل وطأة الرياح القوية والأمطار الغزيرة جراء العاصفة الاستوائية إوينيار. 
وقالت الشرطة إن أحد القتلى كان نائماً داخل كوخه في بلدة سان أنطونيو بإقليم كويزون أمس الأحد، عندما سقطت شجرة على الكوخ وأصابته. وأضافت الشرطة أن صبياً يبلغ من العمر 14 عاماً لقي حتفه أيضاً بعد أن سقطت عليه شجرة في مدينة لوسينا أمس الأحد. وأفاد تقرير للشرطة أن رضيعاً يبلغ من العمر 7 أشهر غرق في الفيضانات وتم العثور على جثته قبالة الشاطئ، أمس الأحد، في مدينة باجبيلاو الساحلية. وقالت الهيئة الوطنية لمواجهة الكوارث إن 19373 شخصاً تضرروا جراء العاصفة في 13 إقليماً، منهم 5343 تم تشريدهم واضطروا للبقاء في أكثر من 80 مركز إجلاء.
 وقال مكتب الأرصاد الجوية إن العاصفة الاستوائية إوينيار تحولت إلى إعصار مصحوب برياح قوية سرعتها القصوى 140 كيلومتراً في الساعة وعواصف سرعتها 170 كيلومتراً في الساعة.
 وأضاف المكتب أن الرياح تتحرك باتجاه الشمال الشرقي بسرعة 10 كيلومترات في الساعة ومن المتوقع أن تغادر الفلبين بحلول بعد غد الأربعاء. 

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المصدر: د ب أ
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