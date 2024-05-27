الإثنين 27 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

لوفتهانزا تعيد المشروبات المجانية إلى الدرجة الاقتصادية

لوفتهانزا تعيد المشروبات المجانية إلى الدرجة الاقتصادية
27 مايو 2024 16:10

 أعلنت شركة «لوفتهانزا» الألمانية للطيران اليوم الاثنين أنها ستقدم مرة أخرى مشروبات مجانية على الدرجة الاقتصادية في الرحلات القصيرة والمتوسطة المدى هذا الصيف على أساس تجريبي.

ويأتي هذا القرار بعد ثلاث سنوات من إلغاء الشركة تقديم المشروبات المجانية لركاب الدرجة الاقتصادية على جميع الرحلات الجوية القصيرة تقريبا. وكان ينس ريتر، الرئيس التنفيذي للوفتهانزا، قد أعلن سابقا في عدة مقابلات إعلامية عن الإعادة التجريبية للمشروبات المجانية إلى الدرجة الاقتصادية على أمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة رضا العملاء. وقالت لوفتهانزا اليوم إن مشروبات مختارة مثل الشاي أو القهوة ستكون متاحة مجانا للدرجة الاقتصادية، مشيرة إلى أنه من المقرر تسجيل ردود فعل العملاء كجزء من التحليلات المستمرة لرضا العملاء.

وأنهت لوفتهانزا الخدمة المجانية على الدرجة الاقتصادية في صيف 2021 واستبدلتها بعروض تتطلب رسوما إضافية. ولا يزال ركاب الدرجة الاقتصادية على متن رحلات لوفتهانزا يحصلون على زجاجة مياه وقطعة من الشوكولاتة مجانا. وتتكلف المشروبات الساخنة على متن رحلات الشركة ما بين 3 يورو 3.5 يورو، بينما يتكلف عصير الطماطم 3.20 يورو.

المصدر: د ب أ
لوفتهانزا
آخر الأخبار
الإمارات: تعديلات بنظام الحج والعمرة بالدولة
علوم الدار
تعديلات بنظام الحج والعمرة بالدولة
اليوم 12:32
لوفتهانزا تعيد المشروبات المجانية إلى الدرجة الاقتصادية
الأخبار العالمية
لوفتهانزا تعيد المشروبات المجانية إلى الدرجة الاقتصادية
اليوم 16:10
سعود بن صقر يستقبل السفير السعودي
علوم الدار
سعود بن صقر يستقبل السفير السعودي
اليوم 15:40
مقتل عشرة أشخاص جراء إعصار في بنغلاديش والهند
الأخبار العالمية
مقتل عشرة أشخاص جراء إعصار في بنغلاديش والهند
اليوم 15:38
إسبانيا تستدعي «مواهب برشلونة»
الرياضة
إسبانيا تستدعي «مواهب برشلونة»
اليوم 15:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©