الرئيس المصري يحذر من المخاطر الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ضرورة تكثيف الجهود لاحتواء الموقف ووقف الحرب في قطاع غزة، بما يضع حداً للمأساة الإنسانية المستمرة التي يعيشها أهالي القطاع ويحول دون توسع الصراع وامتداده، محذراً من المخاطر الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وتداعياتها الإنسانية والأمنية.



جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالقاهرة، مع وفد من أعضاء الكونجرس الأميركي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، برئاسة السيناتور جيري موران عضو لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ.



وشدد الرئيس المصري على ضرورة الانخراط الدولي الجاد في تطبيق حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، بوصفه مسار تحقيق العدل والسلام والأمن لجميع شعوب المنطقة.