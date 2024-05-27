الثلاثاء 28 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

موريتانيا.. استعدادات مكثفة لماراثون السباق الرئاسي

أرشيفية
28 مايو 2024 01:22

أحمد مراد (نواكشوط، القاهرة)

أخبار ذات صلة
7مرشحين يتنافسون في الانتخابات الرئاسية الموريتانية
موريتانيا.. المجلس الدستوري يعتمد 7 مرشحين للانتخابات الرئاسية

تشهد موريتانيا استعدادات مكثفة لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية المقرر إجراء جولتها الأولى في 29 يونيو المقبل.
وتضم قائمة المرشحين 7 أسماء، وهم الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» حمادي ولد سيدي المختار، والمرشح المستقل محمد الأمين المرتجى الوافي، ورئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية بامامادو بوكاري، والنائب العيد ولد محمدن ولد امبارك، والأستاذ الجامعي أوتاما سوماري، ورئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية بيرام الداه اعبيدي. وأوضح المحلل والكاتب الموريتاني، سلطان البان، أن الانتخابات الرئاسية تأتي في فترة استثنائية تتمثل في الظروف الجيوسياسية المحيطة بالجغرافيا الموريتانية.
وقال البان في تصريحات لـ«الاتحاد»: إن الوضع الإقليمي الصعب كبّد موريتانيا فاتورة كبيرة خصوصاً من جارتها الشرقية مالي التي تدفق من جهتها حوالي 100 ألف نازح بسبب النزاعات المسلحة، لافتاً إلى انتقال هذه الاضطرابات الأمنية إلى حدود موريتانيا وبات مواطنو القرى الشرقية لا يشعرون بالأمان، وارتفع منسوب التوتر بين البلدين.
أما الكاتب والمحلل الموريتاني، ونقيب الصحفيين الموريتانيين سابقاً، محمد سالم الداه، فأوضح أن موريتانيا مقبلة على واحدة من أهم السباقات الانتخابية التي شهدتها البلاد خلال العقدين الماضيين، حيث تأتي الانتخابات الرئاسية في ظل ظروف دقيقة للغاية تجعلها ليست كغيرها من المشاهد الانتخابية التي جرت في السابق.
أما الكاتب والمحلل الموريتاني، ونقيب الصحفيين الموريتانيين سابقاً، محمد سالم الداه، فأوضح أن الانتخابات الرئاسية تأتي في ظل ظروف دقيقة للغاية.
وذكر أن موريتانيا مرشحة خلال الفترة المقبلة لتكون واحدة من الدول المصدرة للغاز، وهو ما يفتح الباب أمام أطماع بعض الجهات، وبالتالي يتطلب الأمر جبهة داخلية قوية ومستقرة، وانتخاب رئيس يستطيع مواجهة هذه التحديات.

موريتانيا
انتخابات موريتانيا
الانتخابات الموريتانية
محمد ولد الشيخ الغزواني
آخر الأخبار
الرئيس الأوزبكي يرحب بالرئيس الروسي في طشقند (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
بوتين يؤكد أهمية وجود نظام عادل للعلاقات الدولية
28 مايو 2024
تصاعد الدخان جراء قصف روسي على قرية قرب خاركيف (أرشيفية)
الأخبار العالمية
ألمانيا ترفض مجدداً إقامة «درع أطلسية» لحماية أوكرانيا من الغارات
28 مايو 2024
أرشيفية
الأخبار العالمية
الجيش المصري يعلن مقتل أحد العناصر المكلفة بتأمين الشريط الحدودي برفح
28 مايو 2024
أرشيفية
الأخبار العالمية
موريتانيا.. استعدادات مكثفة لماراثون السباق الرئاسي
28 مايو 2024
الجامعة العربية تعقد اجتماعاً حول الهجرة واللجوء
الأخبار العالمية
الجامعة العربية تعقد اجتماعاً حول الهجرة واللجوء
28 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©