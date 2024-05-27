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إسبانيا تقدم دعماً عسكرياً لأوكرانيا بمليار دولار

زيلينسكي وسانشيز خلال المؤتمر الصحفي
28 مايو 2024 01:21

مدريد (د ب أ) 

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وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى مدريد أمس، في زيارته الرسمية الأولى لإسبانيا.
وأبرم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتفاقية أمنية مع إسبانيا تشمل تقديم إمدادات أسلحة بقيمة مليار يورو (1.1 مليار دولار) خلال العام الجاري لدعم كييف.
وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مؤتمر صحفي مشترك مع زيلينسكي في مدريد أمس: إن إسبانيا ستزود أوكرانيا بأسلحة وذخيرة، من بينها صواريخ لبطاريات باتريوت للدفاع الجوي التي تم نشرها في أوكرانيا.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سانشيز قوله: إن «الشيء الأكثر أهمية هو مساعدة أوكرانيا في أسرع وقت ممكن، وهذا ما تفعله إسبانيا». 
وقال زيلينسكي: إن أوكرانيا تحتاج على الأقل إلى سبعة أنظمة إضافية من نظام باتريوت لضمان الحماية الأساسية من المقاتلات الروسية.
وقالت صحيفة «البايس» الإسبانية نقلاً عن مصادر مطلعة: إن هذه هي أكبر كمية من المساعدات العسكرية تقدمها الحكومة الإسبانية لدولة أخرى.
وقالت الصحيفة: إن الحزمة سوف تشمل صواريخ باتريوت و19 دبابة قتال ليوبارد وغيرها من الأسلحة المصنعة في إسبانيا.
وأضافت أن الهدف هو إيصال أول عشر دبابات ليوبارد بحلول نهاية يونيو إلى جانب صواريخ وذخيرة إضافية.. وقال سانشيز إنه سيضغط من أجل تأمين «أكبر مشاركة ممكنة» من دول العالم في قمة الشهر المقبل في سويسرا التي تستهدف المضي قدماً صوب صياغة خطة سلام لأوكرانيا.
وفي ظل المخاوف من تراجع أهمية القمة بسبب عدم الحضور ولوجود خطة منافسة، يسعى مسؤولو الاتحاد الأوروبي إلى التوصل إلى نتيجة تحفظ ماء الوجه في قمة سويسرا الشهر المقبل.

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الأزمة الأوكرانية
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