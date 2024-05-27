بوتين يؤكد أهمية وجود نظام عادل للعلاقات الدولية

موسكو (د ب أ)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس في منتدى بطرسبرج الاقتصادي الدولي، أن جزءاً متزايداً من المجتمع الدولي يؤيد بناء نظام عادل وديمقراطي للعلاقات الدولية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقال بوتين: «إن موضوع الاجتماع يأتي هذه المرة بعنوان: «أساس عالم متعدد الأقطاب وتشكيل نقاط نمو جديدة»، موضوع ذو صلة ومهم للغاية، ويؤيد جزء كبير ومتزايد من المجتمع الدولي بناء نظام عادل وديمقراطي للعلاقات الدولية، يقوم على مبادئ المساواة الحقيقية، ومراعاة المصالح المشروعة لبعضنا بعضاً، واحترام التنوع الثقافي والحضاري للدول والشعوب».

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه «على مدى أكثر من ربع قرن، أتاح منتدى بطرسبرج الاقتصادي الدولي الفرصة للسياسيين والخبراء ورجال الأعمال والعلماء والصحفيين من جميع أنحاء العالم، لمناقشة الاتجاهات الرئيسية في تنمية الاقتصادين، الروسي والعالمي بشكل شامل».

وأكد بوتين أن «المشاركين في الجلسات العامة والموائد المستديرة وحلقات النقاش يتبادلون وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون الدولي وتحفيز التقدم العلمي والتكنولوجي وتنمية رأس المال البشري، ومواجهة تحديات عصرنا بشكل فعال».

وكان الرئيس الروسي هنأ في وقت سابق العاملين في وزارة الخارجية الروسية بيوم الدبلوماسيين، مشيراً إلى أن الدبلوماسية الروسية تهدف إلى الإسهام في توحيد الأغلبية العالمية لبناء نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب.

وفي الأثناء أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا وأوزبكستان تتحولان باستمرار إلى المدفوعات بالعملتين الوطنيتين، مشيراً إلى أن حصة الروبل في المعاملات التجارية نهاية العام الماضي بلغت نحو 58% وتستمر في النمو.

ونقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية عن بوتين قوله خلال مؤتمره الصحفي، بعد المحادثات الروسية الأوزبكية: إنه «من المهم أن تتحول بلداننا باستمرار إلى العملات الوطنية عند إجراء المدفوعات، وهو ما نعتبره مهماً للغاية في التسويات المالية المتبادلة».

وأضاف بوتين: «بهذه الخطوات يتعزز التعاون بين المؤسسات الائتمانية والمصرفية وحصة الروبل في المعاملات التجارية الثنائية في نهاية العام».

والتقى الرئيسان الروسي والأوزبكستاني في المقر الريفي لرئيس أوزبكستان «كوكساروي» (القصر الأخضر)، حيث جرت مفاوضات ثنائية رفيعة المستوى.

وتحدث الزعيمان في البداية بشكل ثنائي، واستمر الاجتماع بشكل موسع بمشاركة وفود من البلدين واستمرت المفاوضات الروسية الأوزبكستانية حوالي ثلاث ساعات.

قال شوكت ميرزيوييف، رئيس جمهورية أوزبكستان الواقعة بآسيا الوسطى: إن روسيا وأوزبكستان ستوقعان اتفاقية لبناء محطة نووية ذات قدرة صغيرة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية.

ونقلت وكالة «بلوميبرج» للأنباء، أمس، عن ميرزيوييف القول: إن الطرفين ناقشا منذ فترة طويلة شروط الاتفاق، وهما على استعداد للتعجيل بتنفيذ هذا المشروع.