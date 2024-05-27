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الأمم المتحدة تدعو لحماية المدنيين وذوي الهمم في غزة

فلسطينيون يقفون في فناء منزل بعد قصفه وسط غزة (أ ف ب)
28 مايو 2024 01:21

جنيف (الاتحاد)

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أكدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمس، أن غياب الإنذار المسبق للهجمات الإسرائيلية على غزة، إلى جانب تدمير شبكات الاتصالات والبنية التحتية المدنية والركام الناتج عنه، يحرم الأشخاص ذوي الهمم من الحركة الضرورية للفرار والإخلاء وطلب الحماية، وأن الأشخاص ذوي الهمم لا يحصلون على معلومات الإخلاء في الوقت المناسب للنجاة بأرواحهم من الغارات الجوية والقصف، كما لا تتاح أي ممرات إنسانية أو ملاجئ محددة آمنة للتوجه إليها.
وحذرت اللجنة من أن الأشخاص ذوي الهمم في غزة بما في ذلك الأطفال، يتعرضون بشدة لخطر الانفصال عن أسرهم ويعيشون معاناة لا تطاق، فضلاً عن عدم حصولهم على الرعاية الطبية والأدوية لعلاج الأمراض المزمنة، وعدم الحصول على الدعم النفسي والاجتماعي، وزيادة مخاطر الوفاة، مؤكدة أن الحصار على غزة أدى إلى تفاقم الأزمة الغذائية، وزاد من صعوبة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى نقاط توزيع أو شراء الطعام.
في غضون ذلك، أعلن مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني، أمس، أن أوضاع النازحين في رفح جنوبي قطاع غزة «مأساوية».
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده لازاريني عقب لقائه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في بيروت، وفق بيان لمكتب ميقاتي الإعلامي.
وقال لازاريني: «الأوضاع في رفح مأساوية، في ظل وجود حوالي مليون نازح فلسطيني، هم نصف سكان قطاع غزة»، مضيفا «نعاني في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ورأينا أمس صورة مزعجة ومرعبة للضحايا هناك، والاتصالات غير متوافرة مع الزملاء على الأرض». وشدد على أنه «تم إضعاف الوكالة مالياً خلال السنوات الماضية، وتفاقم الأمر مع اتهام إسرائيل بعض موظفينا بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر».
وكشف أن «14 جهة مانحة من أصل 16 أوقفت التمويل، استأنفت مساهماتها للوكالة، لافتاً إلى أن 192 من موظفي الوكالة قُتلوا في قطاع غزة، وهذا أمر غير مسبوق. وأضاف لازاريني أن عددا هائلا من المرافق دُمر أو تضرر، كذلك تم اعتراض أو مهاجمة عدد كبير جد من القوافل الإنسانية.

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