الثلاثاء 28 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الجيش المصري يعلن مقتل أحد العناصر المكلفة بتأمين الشريط الحدودي برفح

أرشيفية
28 مايو 2024 01:22

القاهرة (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة تدعو لحماية المدنيين وذوي الهمم في غزة
الإمارات تدين انتهاكات إسرائيل بغزة واستهداف خيام نازحي رفح

أعلن المتحدث العسكري المصري، العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، أمس، إجراء تحقيق بوساطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النار بمنطقة الشريط الحدودي في رفح.
وقال المتحدث العسكري المصري، في بيان له، «تجري القوات المسلحة المصرية تحقيقات بوساطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي برفح، ما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين».
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد حذر في وقت سابق من المخاطر الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وتداعياتها الإنسانية والأمنية.
جاء ذلك خلال لقائه أمس بالقاهرة، مع وفد من أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، برئاسة السيناتور جيري موران عضو لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ.
وشدد الرئيس المصري، على ضرورة الانخراط الدولي الجاد في تطبيق حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، بوصفه مسار تحقيق العدل والسلام والأمن لجميع شعوب المنطقة.

رفح
معبر رفح
معبر رفح الحدودي
الجيش المصري
فلسطين
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
آخر الأخبار
الرئيس الأوزبكي يرحب بالرئيس الروسي في طشقند (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
بوتين يؤكد أهمية وجود نظام عادل للعلاقات الدولية
28 مايو 2024
تصاعد الدخان جراء قصف روسي على قرية قرب خاركيف (أرشيفية)
الأخبار العالمية
ألمانيا ترفض مجدداً إقامة «درع أطلسية» لحماية أوكرانيا من الغارات
28 مايو 2024
أرشيفية
الأخبار العالمية
الجيش المصري يعلن مقتل أحد العناصر المكلفة بتأمين الشريط الحدودي برفح
28 مايو 2024
أرشيفية
الأخبار العالمية
موريتانيا.. استعدادات مكثفة لماراثون السباق الرئاسي
28 مايو 2024
الجامعة العربية تعقد اجتماعاً حول الهجرة واللجوء
الأخبار العالمية
الجامعة العربية تعقد اجتماعاً حول الهجرة واللجوء
28 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©