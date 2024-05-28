كوريا الجنوبية تدشن وكالة الفضاء "كاسا"

أعلنت جمهورية كوريا ، أمس الاثنين، تدشين وكالة فضاء تتولى مسؤولية وضع السياسات في مجال الفضاء وتعزيز نمو صناعته.

وسيقام مقر وكالة الفضاء الكورية واسمها "كاسا" في مدينة "ساتشيون" التي تبعد حوالي 300 كيلومتر جنوب العاصمة سيؤول، وستعمل على وضع الإستراتيجية الوطنية في مجال الفضاء، وإجراء مشاريع البحث والتطوير، ورعاية المواهب، وتطوير الصناعة وتعزيز التعاون الدولي.



وقال يون يونغ-بين، رئيس وكالة الفضاء الكورية: "سيكون إنشاء وكالة الفضاء الكورية الجنوبية علامة فارقة في أن تصبح بلادنا قوة في اقتصاد الفضاء، من خلال المساعدة في إنشاء منظومة لصناعة الفضاء بقيادة القطاع الخاص".

وستقود الوكالة كذلك برامج الفضاء في كوريا الجنوبية، مثل إنزال مركبة فضائية محلية على سطح القمر في عام 2032 وعلى سطح المريخ في عام 2045.