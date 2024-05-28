قتلى جراء عاصفة قوية تضرب الفلبين

قالت السلطات الفلبينية، إن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بسبب العاصفة الاستوائية إوينيار التي ضربت البلاد في مطلع الأسبوع، وقال الرئيس فرديناند ماركوس اليوم الثلاثاء إن جهود البحث والإنقاذ ستستمر.

وجلبت العاصفة أوينيار رياحاً قوية وأمطاراً غزيرة إلى مقاطعات تقع جنوبي العاصمة مانيلا مما أدى إلى إغلاق مطارات وموانئ بحرية وانقطاع الكهرباء.

وتتجه العاصفة نحو الساحل الشرقي لليابان اليوم الثلاثاء مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 130 كيلومترا في الساعة وقد تصل سرعتها مع اشتداد العاصفة إلى 160 كيلومترا في الساعة.