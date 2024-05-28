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اليابان.. إصدار تحذيرات من هطول أمطار غزيرة

أشخاص يسيرون بالقرب من بركة مياه في طوكيو، حيث تؤثر الرياح والأمطار على جزء كبير من اليابان
28 مايو 2024 17:23

قالت شركة خطوط السكك الحديدية المركزية في اليابان إنه قد يتم تعليق خدمات القطارات السريعة بين طوكيو وأوساكا، اعتبارا من مساء اليوم  الثلاثاء، بسبب توقعات بهطول أمطار غزيرة في وسط البلاد.

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وقالت وكالة أنباء كيودو اليابانية ، إن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية حذرت من هطول أمطار غزيرة في بعض المحافظات، ومن بينها جيفو وشيزوكا وآيتشي، مع هطول أمطار غزيرة في جنوب غربي اليابان اليوم الثلاثاء. وبدأت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أمس الاثنين، إرسال تحذيرات بشكل فردي للمحافظات من احتمال هطول أمطار غزيرة ، ووزودتها بتوقعات قبل فترة تتراوح بين ست إلى 12 ساعة وضيقت أماكن التوقعات من مناطق البلاد الـ .11 وقالت وكالة الأرصاد، إن من  المتوقع في غضون 24 ساعة حتى الساعة 6 من صباح غد الأربعاء، هطول 350 ملم من الأمطار في منطقة توكاي بوسط اليابان، و250 ملم في منطقتي كينكي وشيكوكو غربي اليابان . يشار إلى أن خط توكايدو شينكانسن يربط بين مدن طوكيو ويوكوهاما وناجويا وكيوتو وأوساكا التي تشكل أكبر ثلاث مناطق حضرية في اليابان.

المصدر: وكالات
اليابان
طوكيو
الأمطار الغزيرة
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