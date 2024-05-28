الاتحاد الأوروبي يخصص مساعدات إنسانية لدول الساحل وبحيرة تشاد

أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل تخصيص 201 مليون يورو مساعدات إنسانية من الاتحاد الأوروبي لتلبية احتياجات الأشخاص الأكثر ضعفاً المتضررين من الأزمة الإنسانية في بوركينا فاسو والكاميرون وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر ونيجيريا.

يأتي ذلك بمناسبة اجتماع كبار المسؤولين في منطقة الساحل وبحيرة تشاد والذي حضره مفوض إدارة الأزمات الأوروبي جانيز ليناريتشيتش في بروكسل.

ومن شأن التمويل أن يدعم الأمن الغذائي والمساعدة في مكافحة سوء التغذية والرعاية الصحية والحماية والحصول على المياه والصرف الصحي والنظافة وتوفير المأوى والأنشطة التعليمية، فضلا عن نقل العاملين في المجال الإنساني والإمدادات إلى المواقع النائية والتي يصعب الوصول إليها.