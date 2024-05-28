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الأمم المتحدة: لا بد أن يتوقف «الرعب» في غزة

أنطونيو غوتيريش
29 مايو 2024 01:14

واشنطن (الاتحاد) 

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أفاد متحدث باسم أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أمس، بأن غوتيريش ندد بالغارات الجوية الإسرائيلية الفتاكة التي شهدتها رفح، يوم الأحد الماضي، مضيفاً أنه دعا إلى وقف الرعب والمعاناة على الفور. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة: «لا بد للسلطات الإسرائيلية أن تسمح وتسهّل وتمكّن الإيصال الفوري والآمن للمساعدات الإنسانية بلا عوائق إلى المحتاجين، ولا بد من فتح جميع المعابر». 
من جهته، حذر مسؤول بمنظمة الصحة العالمية، من أن آخر مستشفى في رفح قد يخرج من الخدمة وأن عدداً كبيراً من الوفيات قد يكون متوقعاً، إذا نفذت إسرائيل «اجتياحاً شاملاً» للمدينة الواقعة جنوب قطاع غزة. وأضاف ريتشارد بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة والضفة الغربية أنه «إذا استمر التوغل، سنخسر آخر مستشفى في رفح»، وذلك على هامش اجتماع في جنيف.
وذكر أنه في حالة حدوث «اجتياح شامل»، فإن «خطة الطوارئ لن تمنع ما نتوقع، وهي زيادة ضخمة في الوفيات وفي الأمراض».
وقال بيبركورن إن مستشفى واحداً فقط هو الذي يكاد يعمل في رفح من بين ثلاثة مستشفيات بالمدينة. وقال إن مستشفى النجار الذي كان يخدم في السابق 700 مريض لغسل الكلى، لم يعد يعمل.

أنطونيو غوتيريش
الأمم المتحدة
غزة
فلسطين
إسرائيل
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