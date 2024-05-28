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تسرب المياه إلى سفينة تجارية قبالة سواحل اليمن

الهجمات الحوثية تمثل تهديداً للملاحة في البحر الأحمر (أرشيفية)
29 مايو 2024 01:14

عدن (الاتحاد)

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أفادت وكالة «أمبري» البريطانية للأمن البحري، بأن المياه بدأت تتسرب إلى هيكل سفينة تجارية قبالة سواحل اليمن، ومالت على أحد جانبيها بعد استهدافها بثلاثة صواريخ.  وأضافت الوكالة أن السفينة التي ترفع علم جزر مارشال أطلقت رسالة استغاثة تفيد بتعرضها لأضرار في عنبر التخزين، وأن المياه تتسرب إليها، وذلك على بعد نحو 54 ميلاً بحرياً جنوب غربي مدينة الحُديدة اليمنية.  وتابعت: «بحسب رسالة الاستغاثة، السفينة تميل على أحد جانبيها». وذكرت مصادر ملاحية يونانية أن السفينة التي تحمل اسم «لاكس» في طريقها إلى ميناء قريب لتقييم حجم الأضرار.
 ومن جهتها، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية «يو كاي إم تي أو»، التي تديرها البحرية الملكية البريطانية، أنها «تلقت بلاغاً عن حادثة» جنوب غرب الحُديدة، من دون تفاصيل. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم الذي يتزامن مع حملة يشنها «الحوثيون» ضد حركة الملاحة التجارية الدولية في البحر الأحمر.
وبشكل منفصل، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أمس، إنها تلقت تقريراً عن حادث على بعد 31 ميلاً بحرياً جنوب غربي الحديدة من دون تقديم مزيد من التفاصيل. 

البحر الأحمر
عدن
اليمن
الحوثيين
الحديدة
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