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الهند.. تحذيرات من موجة حر غير مسبوقة

الهند.. تحذيرات من موجة حر غير مسبوقة
29 مايو 2024 14:00

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بالهند اليوم الأربعاء إنذاراً من الدرجة الحمراء لعدة أجزاء من شمال غرب البلاد، محذرة من موجة حر شديدة بعد يوم من تسجيل درجة حرارة غير مسبوقة بلغت 50 درجة مئوية تقريباً في مناطق بالعاصمة نيودلهي.

ويشير الإنذار الأحمر إلى "احتمال كبير جداً" للإصابة "بالأمراض الناجمة عن الحرارة وضربات الشمس"، وحثت الهيئة على "العناية القصوى" بالفئات المعرضة للخطر.
وتشهد الهند ارتفاعاً غير معتاد في درجات الحرارة هذا الصيف، وقالت هيئة الأرصاد إنه من المرجح أن تستمر "موجة حر إلى موجة حر شديدة" في عدة مناطق من بينها العاصمة نيودلهي.

وتعلن الهند عن موجة حارة عندما تزيد درجة الحرارة القصوى في منطقة ما بين 4.5 إلى 6.4 درجة مئوية عن المعدل الطبيعي فيما تعلن عن موجة حر شديدة عندما ترتفع درجة الحرارة القصوى 6.5 درجة مئوية عن المعدل.


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المصدر: وكالات
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