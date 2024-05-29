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ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار بنغلادش والهند

قرويون يسيرون عبر طريق غمرته المياه في قرية في منطقة ناجاون بولاية آسام الهندية
29 مايو 2024 17:55

تسبب إعصار قوي ضرب المناطق المنخفضة في بنغلادش والهند بمقتل 65 شخصاً على الأقل في حصيلة جديدة أفاد بها الأربعاء مسؤولون حكوميون ووسائل إعلام.
ضربت العواصف العاتية والأمواج المتلاطمة الساحل مع وصول إعصار رمال إلى اليابسة مساء الأحد، ولكن بحلول بعد ظهر الاثنين، خفت حدة الرياح. وما زالت الأمطار والرياح مستمرة بينما بدأ السكان البحث بين أنقاض منازلهم.
وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية في بنغلادش، عزيز رحمن، إن الإعصار كان "واحداً من أطول الأعاصير في تاريخ البلاد"، وعزا ذلك إلى التحولات الناجمة عن التغيّر المناخي.
ولقي 17 شخصاً على الأقل حتفهم في بنغلادش وفقاً لمكتب إدارة الكوارث والشرطة.
وفي الهند، قالت تقارير حكومية ووسائل إعلام محلية إن 48 شخصاً لقوا حتفهم في حصيلة جديدة، بعد أن سجلت الحصيلة السابقة مقتل 21 شخصاً في البلاد. 
وقال مسؤول حكومي الأربعاء، إن عشرة أشخاص قضوا في ولاية البنغال الغربية.
وتوفي ما لا يقل عن عشرة أشخاص آخرين في ولايات آسام وناجالاند وميغالايا، وفقًا لتقارير نقلتها صحيفة هندوستان تايمز المحلية.
وغادر مليون شخص تقريباً قراهم الساحلية في بنغلادش والهند بحثاً عن ملاجئ تقيهم العواصف والأمواج المتلاطمة.

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المصدر: وكالات
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