نيودلهي تشهد موجة حارة وتسجل رقماً قياسياً

شهدت الهند حرارة قياسية الأربعاء سجلت في العاصمة نيودلهي ووصلت إلى 52,3 درجة مئوية، بينما حذّرت السلطات من نقص المياه في المدينة.

وسجّلت هيئة الأرصاد الجوية هذه الحرارة بعد ظهر الأربعاء في مونجشبور إحدى ضواحي نيودلهي، متجاوزة بأكثر من درجة المستوى القياسي الوطني السابق المسجل في صحراء راجاستان.

وسبق للهيئة أن أشارت إلى تسجيل مستويات قياسية في نيودلهي الثلاثاء مع 49,9 درجة مئوية وفي وقت سابق من الأربعاء مع 50,5 درجة.

وأصدرت سلطات المدينة البالغ عدد سكانها نحو ثلاثين مليون نسمة إنذارا صحيا ليوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن تتراجع درجات الحرارة في وسط الهند وشمالها وغربها "تدريجاً" اعتباراً من الخميس، وفقاً للهيئة.



