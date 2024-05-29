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علوم الدار

منصور بن زايد: سعيد بن أحمد العتيبة..رافق الشيخ زايد وكان شاهداً على مراحل بناء الدولة

منصور بن زايد ينعى سعيد بن أحمد العتيبة
29 مايو 2024 18:33

نعى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سعيد بن أحمد العتيبة.. وقدم سموه خالص التعازي إلى أسرته وذويه، ودعا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: "رحم الله سعيد بن أحمد العتيبة..رافق المغفور له الشيخ زايد وكان شاهداً على مراحل بناء الدولة ومساهماً في نهضتها على مدى عقود ..خالص التعازي إلى أسرته وذويه وأدعو الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
منصور بن زايد
سعيد العتيبة
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