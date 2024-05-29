الخميس 30 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أيسلندا تعلن حالة الطوارئ بعد ثوران بركاني

منظر جوي لثوران بركاني في جنوب غرب أيسلندا
29 مايو 2024 21:00

أعلنت السلطات المحلية حالة الطوارئ جراء ثوران بركان آخر بالقرب من بلدة جريندافيك الساحلية في أيسلندا. وهذا هو الثوران البركاني الخامس في المنطقة منذ ديسمبر الماضي.
وقالت هيئة الإذاعة الوطنية الأيسلندية "آر يو في"، اليوم الأربعاء، إن الثوران حدث بعد الظهر بالقرب من سوندهنوك، حيث ضربت سلسلة من الزلازل المنطقة، كما تزايد الضغط بقوة تحت سطح الأرض. وارتفع تدفق الحمم لعدة أمتار في الهواء.
وقالت كريستين يونسدوتير، المتخصصة في علم فيزياء الأرض بمكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي، إن طول الصدع يقدر بما يزيد على كيلومتر واحد. وأعلنت السلطات حالة الطوارئ. وجاء ثوران البركان بعد ساعات قليلة من صدور أمر من السلطات بإخلاء بلدة جريندافيك وبحيرة بلو لاجون، وهي بحيرة حرارية خارجية تحظى بشعبية لدى السياح.

أخبار ذات صلة
ثوران بركان إيبو في إندونيسيا يجبر السلطات على إخلاء 7 قرى
ثوران بركان في إندونيسيا مجدداً وأوامر بالإخلاء
المصدر: وكالات
ثوران بركان
أيسلندا
إيسلندا
آخر الأخبار
9 جهات تستعرض بجناح دبي في "جيتكس أفريقيا" مشروعاتها الرقمية المتطورة
اقتصاد
9 جهات من الدولة تستعرض في "جيتكس أفريقيا" مشروعاتها الرقمية المتطورة
30 مايو 2024
تكريم الفائزين بـ "جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب"
علوم الدار
برعاية أحمد بن محمد.. تكريم الفائزين بـ "جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب"
اليوم 23:34
تكريم الفائزين بجائزة الشارقة للعمل التطوعي في دورتها الـ21
علوم الدار
تكريم الفائزين بجائزة الشارقة للعمل التطوعي في دورتها الـ21
اليوم 23:05
طحنون بن زايد: خالص التعازي في وفاة سعيد بن أحمد العتيبة
علوم الدار
طحنون بن زايد: خالص التعازي في وفاة سعيد بن أحمد العتيبة
اليوم 22:50
حمدان بن زايد: ‏برحيل سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة فقدنا أحد رجالات الوطن الأوفياء
علوم الدار
حمدان بن زايد: ‏برحيل سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة فقدنا أحد رجالات الوطن الأوفياء
اليوم 22:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©