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«الصحة العالمية» تنجح في توصيل وقود ومعدّات طبية لشمال غزة

فلسطينيون يستظلون تحت أطلال منزل دمره القصف الإسرائيلي شمال غزة (رويترز)
30 مايو 2024 01:30

غزة (الاتحاد)

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تمكّنت منظمة الصحة العالمية للمرة الأولى منذ 13 مايو، من الوصول إلى شمال قطاع غزة لتسليم الوقود والمعدّات إلى المستشفى الأهلي، حسبما أعلن المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس.
وقال عبر منصة «إكس»، إنّ «المستشفى الأهلي يهتم بضعف عدد الأشخاص الذي أُنشئ للاهتمام بهم، ويفتقر إلى المعدّات الجراحية، بينما لا يتقاضى الموظفون أجورهم». وفي ظل الأعمال العدائية الشديدة، تمكّنت بعثة المنظمة من توصيل 15 ألف لتر من الوقود الضروري لعمل المولّدات في المستشفى ولإنتاج الكهرباء، كما سلّمت 14 سريراً طبياً، وأدوية ومعدّات طبية لمعالجة الإصابات تغطّي احتياجات 1500 شخص. كذلك، تمكّنت البعثة من مرافقة 5 سيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني للمساعدة في إعادة الخدمات الصحية إلى شمال القطاع الفلسطيني المحاصر.
وتعذر إرسال بعثات طبية إلى شمال قطاع غزة الذي يشهد عمليات قصف عنيفة ومعارك نتيجة نقص الوقود وأيضاً بسبب الطرق المدمّرة والركام وانعدام الأمن، وفقاً للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية. إلى ذلك، صادقت الهيئة العامة للبرلمان الإسرائيلي «الكنيست»، أمس، على مشروع قانون يقضي بأن تعلن إسرائيل أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» منظمة إرهابية. أيد مشروع القانون في القراءة التمهيدية، 42 عضواً وعارضه 6 أعضاء. ويقضي مشروع القانون بأن «قانون محاربة الإرهاب» يسري على الوكالة، ويوقف كافة الاتصالات والعلاقات بين إسرائيل ومواطنيها من ناحية، والوكالة من ناحية، وإغلاق مكاتب الوكالة في إسرائيل.
في الأثناء، أعلن وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان، أمس، أنه ليس هناك أي مؤشر من إسرائيل على إمكانية فتح معبر رفح الذي يستخدم لإدخال الإمدادات الإنسانية والطبية الأساسية، قريباً. وأضاف على هامش اجتماعات جمعية الصحة العالمية في جنيف: « ليس لدينا أي مؤشر على أن الإسرائيليين ينوون فتحه في أي وقت قريب».
وكان معبر رفح نقطة دخول رئيسية للمساعدات الإنسانية قبل أن تكثف إسرائيل هجومها العسكري على جانب غزة من الحدود، أوائل مايو الجاري، وتسيطر على المعبر من الجانب الفلسطيني.

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