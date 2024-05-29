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وزراء عرب: حل الدولتين الطريق الوحيد لتحقيق السلام بالمنطقة

وزراء عرب: حل الدولتين الطريق الوحيد لتحقيق السلام بالمنطقة
30 مايو 2024 01:30

مدريد (الاتحاد)

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أكد وفد وزاري عربي إسلامي، أمس، عقب لقاء مع وزير خارجية إسبانيا في العاصمة مدريد، أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن في المنطقة، داعين إلى الإيقاف الفوري لإطلاق النار. 
جاء ذلك عقب اجتماع خوسيه مانويل ألباريس، مع وفد اللجنة الوزارية المكون من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن ورئيس وزراء فلسطين ووزير الخارجية محمد مصطفى ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه، حسبما ذكرت الخارجية الإسبانية في بيان أمس. 
وشدد المسؤولون على أهمية العمل لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة ومواصلة العمل لبلورة حل الدولتين وتحقيق سلام عادل ودائم يلبي حقوق الشعب الفلسطيني فيما حثوا الدول الأوروبية الأخرى على الاعتراف بدولة فلسطين على خطى إسبانيا وإيرلندا والنرويج. 
وأكد ألباريس التزام إسبانيا بتحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط لافتاً إلى أن بلاده أقدمت على خطوة تاريخية بالاعتراف بدولة فلسطين من باب العدالة للشعب الفلسطيني ومن باب الإنسانية لأن حل الدولتين هو الحل الوحيد للسلام والازدهار في المنطقة.  
وشكر الوزراء الزائرون إسبانيا على اتخاذها خطوة الاعتراف بدولة فلسطين انتصاراً للإنسانية والعدالة والقانون داعين إلى مواصلة العمل لتنفيذ حل الدولتين. 
ووجه رئيس الوزراء الفلسطيني الشكر لإسبانيا نيابة عن السلطة الوطنية والشعب الفلسطيني قائلاً إن «هذا الاعتراف يشجع على مواصلة النضال من أجل مستقبل عادل»، مؤكداً أن «رفح تحتاج إلى العالم الآن ولا يمكن أن نخذلها ولا نخذل فلسطين».
واجتمع أعضاء الوفد في وقت سابق أمس مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في قصر «لا مونكلوا» الرئاسي حيث ثمنوا موقف إسبانيا واستعرضوا الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين والجهود المبذولة في هذا السياق.

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