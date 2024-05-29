الخميس 30 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بوتين يعين أليكسي ديومين سكرتيراً لمجلس الدولة الروسي

أليكسي ديومين
30 مايو 2024 01:31

موسكو (د ب أ) 

أخبار ذات صلة
«الناتو» والاتحاد الأوروبي يقدمان 1.7 مليار دولار لدعم أوكرانيا عسكرياً
زيلينسكي يدعو بايدن مجدداً لحضور «قمة السلام»

عين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حارسه الشخصي السابق أليكسي ديومين في منصب حكومي رفيع، بحسب بيان للكرملين أمس، جاء فيه أن بوتين عين ديومين البالغ من العمر 51 عاماً سكرتيراً لمجلس الدولة الروسي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.
ومجلس الدولة هو الهيئة المسؤولة عن تطوير «الأهداف والمهام الاستراتيجية للسياسة الداخلية والخارجية»، بالتعاون مع الكرملين والمسؤولين الحكوميين ونواب البرلمان ورؤساء الأقاليم الروسية.
وكان بوتين البالغ من العمر 71 عاماً قد عين ديومين مساعداً له في تعديل أجراه خلال مايو الجاري بعد تنصيبه لولاية رئاسية خامسة.
وخدم ديومين في وحدة الأمن الشخصي لبوتين منذ عام 1999، وترقى ليصبح أحد أقرب حراسه الشخصيين، وقال ذات مرة إنه قام بحماية الرئيس بوتين من دب.
كما يعد ديومين واحداً من المسؤولين المقربين الذين يلعبون هوكي الجليد مع بوتين.

فلاديمير بوتين
روسيا
الرئيس الروسي
آخر الأخبار
الإمارات: ما يحدث في غزة تجسيد حقيقي لويلات الحرب
الأخبار العالمية
الإمارات: ما يحدث في غزة تجسيد حقيقي لويلات الحرب
30 مايو 2024
«الناتو» والاتحاد الأوروبي يقدمان 1.7 مليار دولار لدعم أوكرانيا عسكرياً
الأخبار العالمية
«الناتو» والاتحاد الأوروبي يقدمان 1.7 مليار دولار لدعم أوكرانيا عسكرياً
30 مايو 2024
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل: الحرب في غزة مستمرة لـ 7 أشهر أخرى
30 مايو 2024
أليكسي ديومين
الأخبار العالمية
بوتين يعين أليكسي ديومين سكرتيراً لمجلس الدولة الروسي
30 مايو 2024
عبد الله اللافي وستيفاني خوري خلال اللقاء
الأخبار العالمية
مصادر لـ«الاتحاد»: تحركات أممية لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا
30 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©