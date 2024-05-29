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«الناتو» والاتحاد الأوروبي يقدمان 1.7 مليار دولار لدعم أوكرانيا عسكرياً

«الناتو» والاتحاد الأوروبي يقدمان 1.7 مليار دولار لدعم أوكرانيا عسكرياً
30 مايو 2024 01:31

عواصم (وكالات)  

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أكد قادة من خمس دول أوروبية أعضاء في حلف الناتو دعمهم لأوكرانيا خلال اجتماعهم مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال في براغ. 
وكان التركيز الرئيسي على خطة جمهورية التشيك لشراء ما يصل إلى 800 ألف قذيفة مدفعية من دول خارج الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا: إن أوكرانيا يمكن أن تتوقع تسلم دفعة أولى من عشرات الآلاف من قذائف المدفعية عيار 155 مليمتراً في الأيام القليلة المقبلة. وتعهدت 15 دولة من الاتحاد الأوروبي والناتو بتقديم حوالي 1.7 مليار دولار لهذا المشروع.
ووعد الرئيس البولندي أندريه دودا بدعم نقل قذائف المدفعية، ووصف الوضع على الجبهة الأوكرانية الروسية بالصعب، مضيفاً أن المدفعية تلعب دوراً رئيسيا في الدفاع.
وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته: «بالنسبة للشعب الأوكراني، أصبحت الأسلحة والعتاد حاسمين للبقاء مثل الماء والغذاء والهواء».
كما حضر اجتماع براغ رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن ورئيسة وزراء لاتفيا إيفيكا سيلينا.
وقال شميهال: إن أوكرانيا تمنع تكرار ما حدث عام 1939 عندما اندلعت الحرب العالمية الثانية بغزو ألمانيا لبولندا. وتعهد بأن «أوكرانيا كانت وستظل درعاً واقياً لأوروبا»
أعلنت السويد، أمس، عن تزويد أوكرانيا بطائرتي استطلاع من طراز «إيه إس سي 890»، كجزء من حزمة جديدة من المساعدات العسكرية تعد الأكبر من نوعها التي تقدمها الدولة الاسكندنافية لكييف.
وقال وزير الدفاع السويدي، بال جونسون، في مؤتمر صحفي في استوكهولم: إن المساعدات، التي تم الإعلان عنها اليوم الأربعاء، تبلغ قيمتها الإجمالية 1.3 مليار دولار، وتشمل طائرتين من طراز «إيه إس سي 890» من إنتاج شركة «ساب ايه بي» مزودتين بنظام راداري من طراز «إيري» الذي يمكن استخدامه لرصد الطائرات المسيرة والصواريخ والطائرات، وكذلك الأهداف المحمولة بحراً، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.
وأضاف جونسون «لقد أجرينا مناقشات مكثفة مع الدول الأعضاء في تحالف الطائرات المقاتلة، وتوصلنا لتقييم بأن التبرع بطائرات الاستطلاع والتحكم من طراز إيه إس سي 890 سيكون له أكبر الأثر على الدفاعات الجوية الأوكرانية».
وتكافح أوكرانيا حالياً للدفاع عن منطقة خاركيف ضد الهجمات الجوية الروسية، نظراً لقربها من الحدود. ليتوانيا تشارك في مبادرة تقودها ألمانيا لتوفير أنظمة دفاع جوي. 
وفي الأثناء، أعلنت ليتوانيا أنها سوف تخصص 14.6 مليون دولار، لشراء أنظمة رادار في إطار مبادرة دفاع جوي بمبادرة ألمانية من أجل أوكرانيا.
وقال وزير الدفاع الليتواني لاوريناس كاسيوناس إن بلاده سوف ترسل أربعة أنظمة رادارية إلى أوكرانيا العام الجاري ثم امتلاك المزيد من الأنظمة.

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