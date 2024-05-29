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تونس.. إنقاذ 17 مهاجراً غير شرعي

سفينة من البحرية التونسية تقترب من قارب للمهاجرين في البحر المتوسط (أرشيفية)
30 مايو 2024 01:30

تونس (وكالات)

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أنقذت قوات حرس السواحل التونسية، أمس، 17 مهاجراً غير شرعي، بالقرب من سواحل مدينة المهدية شمال شرق تونس، فيما لا يزال البحث جارياً عن 4 مفقودين.
وأوضح بيان لوزارة الداخلية، أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية قبل أن يتعطل مركبهم في عرض البحر، مشيراً إلى أن وحدات الاستعلامات بصفاقس تمكنت من إلقاء القبض على منظم عملية الهجرة غير النظامية.​​​​​​​
ومنذ فترة تشهد تونس تصاعداً لافتاً بوتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، خصوصاً باتجاه سواحل إيطاليا.
وأعلنت المفوضية الأوروبية، في سبتمبر 2023، تخصيص مساعدات لتونس تندرج ضمن بنود مذكرة تفاهم موقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي، جزء منها للحد من توافد المهاجرين غير النظاميين.

السواحل التونسية
الهجرة
الهجرة غير الشرعية
الهجرة إلى أوروبا
الهجرة غير النظامية
أزمة الهجرة
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