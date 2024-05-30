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حل البرلمان البريطاني رسمياً تمهيداً لإجراء انتخابات عامة

حل البرلمان البريطاني رسمياً تمهيداً لإجراء انتخابات عامة
30 مايو 2024 08:27

دخل حل البرلمان البريطاني حيز التنفيذ رسمياً الخميس تمهيداً لإجراء انتخابات عامة في 4 يوليو يُتوقع أن تعيد حزب العمال إلى السلطة بعد 14 عاماً من حكم المحافظين.


وبعد القرار المفاجئ الذي اتخذه رئيس الوزراء ريشي سوناك الأسبوع الماضي بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، أصبحت جميع مقاعد البرلمان البالغ عددها 650 شاغرة ايذاناً ببدء الحملات الانتخابية التي تستمر خمسة أسابيع لانتخاب نواب جدد يشغلون مقاعدهم اعتباراً من 9 يوليو.

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وأعلن نحو 129 نائبا حتى الآن أنهم لن يترشحوا لإعادة انتخابهم، من بينهم 77 محافظاً، وهو ما يمثل خروجاً غير مسبوق لبرلمانيي الحزب الحاكم الذين يدركون تضاؤل حظوظهم في الفوز.
وتفيد استطلاعات الرأي بحصول حزب العمال في المتوسط على 45% من نوايا التصويت، مقابل 23% لحزب المحافظين، ما يشير إلى أن حزب العمال سوف يحقق فوزاً كبيراً.

المصدر: وكالات
بريطانيا
البرلمان البريطاني
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