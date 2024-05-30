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اعتقال 33 شخصاً تورطوا في أكبر عملية لبيع المخدرات والسلاح تشهدها نيويورك

اعتقال 33 شخصاً تورطوا في أكبر عملية لبيع المخدرات والسلاح تشهدها نيويورك
30 مايو 2024 11:42

اعتقلت السلطات الأمنية في ولاية نيويورك، 33 شخصاً على الأقل ضالعين في أكبرعملية لبيع المخدرات والسلاح، انطلاقاً من شاحنة طعام ضخمة كانت متوقفة لسنوات خارج محكمة المدينة في "نيوبورج"، وذلك في واحدة من أكبر المداهمات الأمنية التي شهدتها الولاية منذ عقود.

وقد جرت الاعتقالات بعد ضبط السلطات شاحنة طعام ضخمة، كانت تبيع المخدرات وقطع السلاح النارية إلى جانب الطعام في مقاطعة "أورانج كاونتي" بالولاية.

وأعلن ناطق باسم شرطة نيويورك، أن رجال الشرطة داهموا الشاحنة وهي مليئة بكميات كبيرة من المخدرات وقطع السلاح الناري، وذلك بعد عملية مراقبة وتحقيق وتمشيط طويلة دامت لأكثر من ستة أشهر، وقد شملت العملية أعمال تنصت على المكالمات الهاتفية ومهمات ميدانية لضباطً سريين وأوامر تفتيش، مؤكداً أن بيع المواد المحظورة كان يتم بشكل مباشر من شاحنة الطعام.

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وقال مدعي عام مقاطعة أورانج، ديفيد هوفلر، إن الشاحنة كانت تعمل بجوار محكمة المدينة، أي على بعد 150 قدماً فقط، في وسط مدينة "نيوبورج" وكانت تبيع الطعام، والأسلحة، والمخدرات المحظورة.

وكشف هولفر، عن مشاركة نحو 40 وكالة مختلفة لإنفاذ القانون والتحقيق في ولاية نيويورك، في عملية مداهمة الشاحنة واعتقال الضالعين بها، موضحاً أن رجال الشرطة يواصلون البحث عن ثلاثة رجال ضالعين في أعمال العصابة ما زالوا طلقاء.

وأضح أن العملية تضمنت اعتقال مالك الشاحنة والعاملين فيها، إلى جانب أعضاء شبكة عصابة متطورة لتهريب السلاح والمخدرات المستورد من ولايات أخرى؛ حيث كان يتم تخزين البضائع المحظورة في مستودع داخلي يتبع لصالون حلاقة في المنطقة.

المصدر: وام
نيويورك
عصابة مخدرات
السلاح
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