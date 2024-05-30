مصابون بحادث إطلاق نار بحي في لندن

أصيب أربعة أشخاص في حادث إطلاق نار وقع بالقرب من مطعم في حي هاكني بلندن، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الخميس.

وقالت شرطة العاصمة لندن إنهم ينتظرون تحديثات بشأن حالة المصابين بعد حادث إطلاق النار الذي وقع في شارع كينجزلاند هاي ستريت. وتم نقل الأربعة إلى مستشفى في شرق لندن، إثر "إصابتهم بأعيرة نارية".

وقالت الشرطة إنه قد تم استدعاؤها إلى مكان الحادث عند حوالي الساعة 0920 مساء أمس الأربعاء (1820 بتوقيت جرينتش)، بحضور ضباط متخصصين في الأسلحة النارية.

وأفادت الشرطة بعدم اعتقال أي أفراد حتى الآن.