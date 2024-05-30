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مقتل شخص بعدما سحبه محرّك طائرة في مطار بهولندا

مقتل شخص بعدما سحبه محرّك طائرة في مطار بهولندا
30 مايو 2024 13:35

لقي شخص مصرعه الأربعاء بعدما سحبته شفرات توربينات دوارة لمحرّك طائرة كانت تستعدّ للإقلاع في مطار شيبول بأمستردام، على ما أفادت السلطات.
ووقعت الحادثة على مدرج المطار خارج الصالات المزدحمة، بينما كانت إحدى الطائرات التابعة للخطوط الجوية الملكية الهولندية «كاي ال ام» (KLM) تستعدّ للإقلاع إلى بيلوند في الدنمارك.
وقالت شركة الطيران الهولندية «كاي إل إم» في بيان «وقع حادث اليوم في مطار شيبول، إذ سقط شخص في محرك طائرة قيد التشغيل».
وأضافت «مات الشخص للأسف»، لكنها لم تذكر اسمه.
وتم إجلاء الركاب من الطائرة وفُتح تحقيق بالحادثة، بحسب شرطة الحدود الهولندية المسؤولة عن الأمن في أكبر مطار في هولندا.
وذكرت وسائل إعلام هولندية أن الطائرة المعنية هي من طراز إمبراير للمسافات القصيرة، وتستخدمها خدمة «سيتي هوبر» التابعة لـ«كاي ال ام» والتي تشغل رحلات إلى وجهات قريبة مثل لندن.
وأظهرت صورة نشرتها هيئة الإذاعة العامة «ان او اس» الطائرة محاطة بمركبات إطفاء وإسعاف قرب محطات المغادرة.
والإجراءات الأمنية مشددة في مطار شيبول الذي نادراً ما تُسَجَّل حوادث فيه، واستقبل نحو 5,5 ملايين مسافر في الشهر الفائت وحده، بحسب أرقام المطار.

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