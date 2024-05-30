روسيا توجه اتهامات للناتو بشأن الأزمة في أوكرانيا

قال الكرملين، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وبعض الدول الأوروبية تشجع أوكرانيا على مواصلة الأزمة الحالية مع روسيا، واتهمهم بتأجيج التوترات في الأسابيع القليلة الماضية.

وحمّل دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، بعض الدول الغربية مسؤولية إثارة التوترات في الأسابيع القليلة الماضية من خلال السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة التي زودتها بها لضرب أهداف داخل روسيا، وهو أمر لم توافق الولايات المتحدة علانية، حتى الآن، على القيام به.

وأضاف بيسكوف للصحفيين "بدأت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، جولة جديدة من التصعيد في الأيام والأسابيع القليلة الماضية".

وتابع "يفعلون ذلك عن عمد. نسمع الكثير من التصريحات العدائية... إنهم يشجعون أوكرانيا بكل الطرق الممكنة على مواصلة هذه الحرب العبثية".

وأردف قائلا "كل هذا سيكون له حتما عواقب وسيلحق، في نهاية المطاف، ضررا بالغا بمصالح تلك الدول التي اختارت التصعيد".