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الحالة الصحية لرئيس وزراء سلوفاكيا بعد محاولة اغتياله

قوات الأمن تؤمن منطقة المستشفى الذي يتعالج فيه رئيس الوزراء السلوفاكي
30 مايو 2024 19:50

أدلى الفريق المعالج لرئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، الذي أصيب بجروح خطيرة جراء محاولة اغتيال تعرض لها مؤخرا، بتصريحات بشأ، الوصضع الصحي لرئيس الوزراء.
وقال الطاقم الطبي إن فيكو لن ينقل من المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج إلى مستشفى آخر.
وأضافت ميريام لابونيكوفا، مديرة مستشفى "روزفلت" في مدينة بانسكا بيستريتسا، للصحفيين اليوم الخميس، إن فيكو يريد الانتقال للرعاية المنزلية بدلا من ذلك، بمجرد أن تسمح حالته بذلك.
ولم تستطع لابونيكوفا تقدير الفترة التي قد يستغرقها الأمر.
ولا يمكن التنبؤ حاليا بما إذا كان فيكو سيتمكن من استئناف مهامه الرسمية، ومتى قد يحدث ذلك.
وقال ممثلو الحكومة، أمس الأربعاء، إن فيكو تمكن من تناول الطعام مجددا، لأول مرة خلال الأسبوعين الماضيين منذ وقوع الجريمة.
وأصيب رئيس الوزراء اليساري بجروح خطيرة جراء عدة طلقات في 15 مايو الجاري عندما خرج للانضمام إلى أنصاره بعد اجتماع للحكومة في بلدة "هاندلوفا" الصغيرة.

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