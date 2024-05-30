الخميس 30 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البرلمان السلوفيني يحدد موعدا للتصويت على الاعتراف بدولة فلسطين

علم فلسطين بجانب علم سلوفينيا والاتحاد الأوروبي على مقر الحكومة في العاصمة "ليوبليانا"
30 مايو 2024 20:03

يصوت البرلمان السلوفيني الثلاثاء المقبل على الاعتراف رسميا بدولة فلسطين بعدما أقدمت إسبانيا وايرلندا والنرويج على هذه الخطوة، على ما أعلنت رئيسة البرلمان أورسكا كلاكوكار زوبانكيتش.
وأوضحت زوبانكيتش، خلال مؤتمر صحافي اليوم الخميس "من المقرر عقد الجلسة الثلاثاء اعتبارا من الساعة 16,00 (14,00 ت غ)".
كانت الحكومة أحالت المرسوم، في وقت سابق، ليوافق عليه البرلمان، الأمر الذي يشكل تسريعا للآلية التي كان يفترض انهاؤها بحلول منتصف يونيو المقبل.
والموافقة على المرسوم تتطلب غالبية بسيطة، علما أن ائتلاف اليسار الوسط الحاكم يتمتع ب51 مقعدا من أصل 90 في البرلمان.
وقال رئيس الوزراء الليبرالي روبرت غولوب "إنها رسالة سلام. نعتقد أن الوقت حان للعالم أجمع ليوحد جهوده نحو حل (وفق مبدأ) الدولتين يجلب السلام إلى الشرق الأوسط".
في الوقت نفسه، رفع العلم الفلسطيني على مقر الحكومة في العاصمة السلوفينية "ليوبليانا".
ويؤيد نحو ستين في المئة من مواطني سلوفينيا الاعتراف بدولة فلسطينية في مقابل معارضة عشرين في المئة، بحسب استطلاع اجري في إبريل وشمل عينة من 600 شخص ونشرت نتائجه صحيفة "دنيفنيك".
واعترفت إسبانيا وإيرلندا، العضوان في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى النروج، الثلاثاء الماضي، رسميا بدولة فلسطين بهدف التقدم نحو السلام في الشرق الأوسط، بحسب الدول الثلاث.

أخبار ذات صلة
صربيا تمدّد عقد ستويكوفيتش إلى 2026
أيرلندا وإسبانيا والنرويج تعلن الاعتراف بدولة فلسطينية
المصدر: آ ف ب
سلوفينيا
دولة فلسطين
الاعتراف بدولة فلسطين
آخر الأخبار
الوصل والعين.. تاريخ عمره 39 عاماً
الرياضة
الوصل والعين.. تاريخ عمره 39 عاماً
اليوم 21:09
مذكرة تفاهم بين «الدفاع» و«الإمارات للشركات الدفاعية»
علوم الدار
مذكرة تفاهم بين «الدفاع» و«الإمارات للشركات الدفاعية»
اليوم 21:02
«الاقتصاد» تُعلن نتائج تطبيق آلية حماية الملكية الفكرية بالمنصات الرقمية
اقتصاد
«الاقتصاد» تُعلن نتائج تطبيق آلية حماية الملكية الفكرية بالمنصات الرقمية
اليوم 20:48
روبوتات تخوض مباراة كرة في معرض للذكاء الاصطناعي
الترفيه
روبوتات تخوض مباراة كرة في معرض للذكاء الاصطناعي
اليوم 20:38
أبوظبي
علوم الدار
ارتفاع متوقع لدرجات الحرارة غدا
اليوم 20:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©