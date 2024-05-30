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بدء تسجيل المرشحين لانتخابات الرئاسة المبكرة في إيران

سعيد جليلي، كبير المفاوضين الإيرانيين السابق في الملف النووي
30 مايو 2024 20:19

قال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي إن بلاده بدأت، اليوم الخميس، عملية تسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة الشهر المقبل بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.
وأضاف وحيدي، للتلفزيون الرسمي للتلفزيون الحكومي، أن "عملية الفحص ستستغرق سبعة أيام وسيكون بعدها أمام المرشحين المؤهلين ما يقرب من أسبوعين للحملة الانتخابية".
بعد فترة التسجيل التي تستمر خمسة أيام، سيقوم مجلس صيانة الدستور، المعني بالإشراف على الانتخابات والتشريع، بفحص طلبات المرشحين للرئاسة.
وسينشر المجلس في 11 يونيو المقبل قائمة بأسماء المرشحين المؤهلين لخوض المنافسة.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن سعيد جليلي، كبير المفاوضين السابق في الملف النووي ومدير مكتب خامنئي لأربع سنوات بدأت في 2001 وأبرز القادة المحافظين، تقدم لخوض الانتخابات.
ولم ينجح جليلي في محاولة سابقة في 2013 كما انسحب من سباق انتخابات الرئاسة في 2021 دعما لرئيسي.
وقالت مصادر مطلعة إن تسجيل المرشحين يمكن أن يشمل برويز فتاح، العضو السابق في الحرس الثوري.
كما ذُكر في وسائل الإعلام الإيرانية، اسم محمد مخبر الرئيس المؤقت للبلاد وعلي لاريجاني رئيس البرلمان السابق ومستشار خامنئ باعتبارهما مرشحين محتملين.

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المصدر: وكالات
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