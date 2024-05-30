ألمانيا تصادق على حزمة أسلحة جديدة لأوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الخميس، أن بلاده صادقت على حزمة جديدة من الأسلحة لدعم أوكرانيا بقيمة نصف مليار يورو.

وخلال لقاء مع نظيره الأوكراني روستيم أوميروف، في مدينة أوديسا الساحلية بجنوب أوكرانيا، قال بيستوريوس "سنواصل دعمكم".

ولم يعلن عن زيارة الوزير الألماني مسبقا لدواع أمنية.

وأوضح بيستوريوس أن بعض العتاد على وشك التوريد بالفعل. وقال إن الحزمة تشمل عددا كبيرا من الصواريخ الخاصة بأنظمة الدفاع الجوي من طراز "إيريس-تي إس إل إم" متوسطة المدى، وعددا أقل من صواريخ "إس إل إس" قصيرة المدى.

وبالإضافة إلى ذلك، تشمل الحزمة طائرات مسيرة للاستطلاع والقتال في البحر الأسود وقطع غيار مطلوبة بشكل عاجل مثل أنابيب بديلة لأنظمة المدفعية التي قدمتها ألمانيا ومحركات بديلة لدبابات القتال من طراز "ليوبارد".

وصرح بيستوريوس أنه سيتم أيضا توفير مليون طلقة ذخيرة للأسلحة الخفيفة، وقال إن من المنتظر، اعتبارا من عام 2025، أن تبدأ عمليات تسليم 18 مدفع "هاوتزر" جديدا بعجلات من أحدث طراز.

وبحسب ما ذكره بيستوريوس، ستمول ألمانيا دورات تدريبية صناعية لفنيين أوكرانيين.

كما تشتمل الحزمة أيضا على موارد لتوفير اتصالات عبر الأقمار الصناعية تكون مقاومة للتشويش.

ووفقا للتعهدات الحالية، من المقرر أن تسلي دبابات قتال إضافية من طراز "ليوبارد أيه1" ألمانية الصنع، وأيضا طراز "ليوبارد2 ايه 4" في وقت لاحق من هذا العام.

وستوفر إسبانيا 19 دبابة لأوكرانيا ستشارك ألمانيا في صيانتها وإصلاحها حيث ستخصص مليون يورو لكل دبابة.

وقال بيستوريوس إن ألمانيا ستسلّم، علاوة على ذلك، المزيد من مركبات المشاة القتالية من طراز "ماردر"، ومركبات قتالية مدرعة، ودبابات مضادة للطائرات، وكذلك معدات للقيادة تتعلق بالحرب الإلكترونية.

وتابع بيستوريوس أنه يتحدث بالتفاصيل "لتأكيد أننا لا نقدم فقط ما هو متاح حاليا" بل إن بلاده تولي أهمية خاصة أيضا لاستدامة المساعدات من خلال تجهيز طلبيات لن تصبح واقعا قائما إلا خلال السنوات القادمة.

وقال إن هذا يحدث "لأننا نفترض أنه من المهم العمل بشكل احترازي تحسبا لاستمرار" هذه الأزمة "لفترة أطول ولاستمرارنا في تقديم الدعم".

وتعد هذه الزيارة هي الثالثة التي يقوم بها بيستوريوس لأوكرانيا منذ بدء الأزمة الحالية.