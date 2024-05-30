القيادة المركزية الأميركية تدمر منصتي صواريخ للحوثيين باليمن

عدن (الاتحاد)

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أنها نجحت في تدمير منصتي إطلاق صواريخ في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وأضافت أمس في بيان، أنه بشكل منفصل أطلق الحوثيون صاروخين باليستيين مضادين للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها إلى البحر الأحمر.

وتابعت في بيانها: «لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية».

كما أشارت القيادة المركزية الأميركية إلى أنها نجحت أيضاً في تدمير منظومتين جويتين غير مأهولتين فوق البحر الأحمر تم إطلاقهما من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.