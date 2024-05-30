«الأونروا»: المزاعم الإسرائيلية جعلت طواقمنا الأممية «أهدافاً مشروعة»

غزة (الاتحاد)

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني، أمس، أن مزاعم إسرائيل بتورط موظفي الوكالة بهجوم 7 أكتوبر، جعلت الطواقم الأممية «أهدافاً مشروعة».

وقال لازاريني: «إن الحرب المستمرة في غزة أسفرت عن تجاهل صارخ لمهمة الأمم المتحدة بما فيها الهجمات على موظفيها التي أدت إلى مقتل وإصابة المئات منهم»، معتبراً أن حجم ونطاق الهجمات الأخيرة ضد موظفي الأونروا يستحقان تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشكل عاجل.

وأمس الأول، صدّق الكنيست الإسرائيلي بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يلغي حصانة وامتيازات الأونروا لسنة 2024.

وأوضح الكنيست، أن مشروع القانون ينص على أنه لا تسري لوائح مرسوم حصانة وامتيازات الأمم المتحدة من عام 1947 على الأونروا، ولا على موظفيها، وعلى وزير الخارجية إلغاء الأمر القانوني الذي يوفر هذه الحصانة.

وفي السياق، طلبت إسرائيل من «الأونروا» أمس، إخلاء مقرها الرئيس في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية في غضون شهر بداعي استخدام الأرض من دون موافقة دائرة أراضي إسرائيل.

وقال «واينت» الإخباري الإسرائيلي، أمس: «تم منح الوكالة 30 يوماً لإخلاء المبنى، كما طالبت سلطة الأراضي بمبلغ 7.2 مليون دولار كإيجار متأخر، إضافة إلى دفع رسوم استخدام سنوية حتى يتوقف الاستخدام الفعلي».

في غضون ذلك، أعلنت الأمم المتحدة أمس، أن كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى القطاع انخفضت بمقدار الثلثين منذ أن بدأت إسرائيل عمليتها العسكرية في رفح بجنوب القطاع هذا الشهر.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن «كمية الغذاء والمساعدات الأخرى التي تدخل غزة، والتي كانت بالفعل غير كافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة، تقلصت بصورة أكبر منذ السابع من مايو».

وذكر أنه منذ السابع من مايو وحتى يوم الثلاثاء الماضي بلغ متوسط الشاحنات التي تصل إلى غزة 58 شاحنة يومياً مقابل متوسط ​​يومي قدره 176 شاحنة مساعدات خلال الفترة من الأول من أبريل إلى السادس من مايو يما يمثل انخفاضاً بواقع 67 %، موضحة أن هذا العدد لا يشمل بضائع القطاع الخاص والوقود.

كما حذرت الأمم المتحدة من الآثار الصحية الخطيرة لأزمة النفايات على سكان القطاع، وأثرها الخطير على تلوث التربة الزراعية والمياه الجوفية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأعلنت الأمم المتحدة أن تزايد أكوام القمامة في غزة يعني أن الأسر تفر إلى مناطق لا توجد فيها ظروف معيشية مقبولة.

وقالت «الأونروا»، عبر موقع «إكس»: «هناك كومة من القمامة في كل مكان». كما عرضت صور القمامة في دير البلح على ساحل البحر المتوسط.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في وقت متأخر من الليلة الماضية، إن نحو مليون لاجئ من مدينة رفح يعيشون ظروفاً صحية بائسة.