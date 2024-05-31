الصحة العالمية تعرب عن قلقها بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بحمى الضنك

أظهر تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية يوم الخميس تزايد عدد الإصابات بمرض حمى الضنك على مستوى العالم على مدار السنوات الخمس الماضية، وأن الوضع مثير للقلق بشكل خاص في الأميركتين هذا العام.

وذكر التقرير أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 7 ملايين إصابة بحمى الضنك في الأميركتين حتى أبريل الماضي، وهو ما يتجاوز بكثير رقم 4.5 مليون حالة تم الإبلاغ عنها في عام 2023 ككل.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه «بالنظر إلى مستوى تفشي حمى الضنك الحالي، والمخاطر المحتملة من توسع الانتشار على مستوى العالم..وإن الخطر الإجمالي على المستوى العالمي لا يزال يتم تقييمه على أنه مرتفع، وبالتالي تظل حمى الضنك تهديداً عالمياً للصحة العامة».

يشار إلى أن حمى الضنك هو مرض فيروسي يهدد الحياة، وينتشر عن طريق البعوض في المناطق الاستوائية، وشبه الاستوائية.

وبحلول نهاية أبريل الماضي، تلقت منظمة الصحة العالمية تقارير تفيد بإصابة نحو 7.6 مليون شخص في 90 دولة، بما في ذلك أجزاء من جنوب أوروبا. وتم تأكيد ما مجموعه 3.4 مليون حالة.