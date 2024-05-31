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وفاة 15 شرق الهند وسط موجة حر

وفاة 15 شرق الهند وسط موجة حر
31 مايو 2024 14:08

 قالت السلطات الهندية إن ما لا يقل عن 15 شخصاً لقوا حتفهم أمس الخميس جراء ما يشتبه بأنها «ضربة حرارة» في ولايتي بيهار وأوديشا بشرق البلاد، حيث تشهد المنطقة موجة حر قائظ، من المتوقع أن تستمر حتى غد السبت.
وتشهد الهند صيفاً حاراً جداً، وسجلت منطقة في العاصمة نيودلهي أعلى درجة حرارة تشهدها البلاد على الإطلاق وهي 52.9 درجة مئوية هذا الأسبوع، وإن كان من المحتمل تعديل هذه الدرجة عندما تفحص هيئة الأرصاد الجوية أجهزة الاستشعار في محطة الأرصاد التي سجلت هذه القراءة.
ورغم التوقعات بانخفاض درجات الحرارة في شمال غرب ووسط الهند في الأيام المقبلة، من المرجح أن تستمر موجة الحر الحالية في شرق البلاد لمدة يومين، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية الهندية، التي تعلن الموجة الحارة عندما ترتفع درجة الحرارة من 4.5 إلى 6.4 درجة مئوية عن المعتاد.
وقالت السلطات إن 10 أشخاص لقوا حتفهم في المستشفى الحكومي في منطقة روركيلا بولاية أوديشا أمس الخميس، بينما تم الإبلاغ عن خمسة وفيات في مدينة أورانجاباد بولاية بيهار بسبب «ضربة شمس».
وقال شريكانت شاستري المسؤول في منطقة أورانجاباد لرويترز «توفي نحو سبعة أشخاص آخرين وهم في طريقهم إلى المستشفى أمس لكن السبب الحقيقي لوفاتهم سيعرف بعد تشريح الجثث».
وتحظر حكومة أوديشا أي أنشطة لموظفيها في الهواء الطلق بين الساعة 11 صباحا والثالثة عصراً عندما تصل درجات الحرارة إلى ذروتها.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم بسبب ما يشتبه بأنها ضربة حر في ولاية جاركاند المجاورة لولاية بيهار.

 

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المصدر: رويترز
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