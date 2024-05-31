لأول مرة.. إدانة جنائية بحق رئيس أميركي سابق

دانت هيئة محلّفين في نيويورك، الرئيس السابق والمرشح الحالي للرئاسة دونالد ترامب بكلّ التّهم الـ34 الموجّهة إليه في قضية تزوير سجلات محاسبية لإخفاء دفع أموال لشراء صمت امرأة، في تطوّر يأتي قبل خمسة أشهر من الانتخابات الرئاسية التي يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض.

بذلك، يصبح ترامب أول رئيس أميركي سابق يدان جنائياً، على الرّغم من أنّ هذا الحُكم لا يمنعه من أن يواصل حملته الانتخابية أو حتى أن يُنتخب رئيساً.

ولم تتّضح في الحال التداعيات السياسية لهذا الحكم.

وقال رئيس المحكمة القاضي خوان ميرشان إنّ النطق بالعقوبة سيتمّ في الساعة العاشرة من صباح 11 يوليو (14,00 ت غ). وفي انتظار ذلك الموعد، أمر بإطلاق سراح المدان من دون كفالة.

وأمهل القاضي في محكمة مانهاتن فريق الدفاع عن ترامب حتى 13 يونيو المقبل لتقديم دفوعه وللنيابة العامّة حتى 27 يونيو للردّ على هذه الدفوع.

وعند تلاوة حكم الإدانة الصادر عن هيئة المحلّفين ظلّ الرئيس السابق جامداً محنياً كتفيه بعض الشيء.

- "عار"

وفور صدور الحكم، سارع ترامب إلى التنديد بمحاكمة "مزيّفة"، معتبراً الحكم الصادر بحقّه "عاراً" لأنّه "رجل بريء"، ومؤكّداً بنبرة ملؤها التحدّي أنّ "الحُكم الحقيقي" سيُصدره الناخبون يوم الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر.

من جهته، اكتفى البيت الأبيض بالقول إنّه "يحترم حُكم القانون" و"لا يدلي بأيّ تعليق آخر".

أمّا الرئيس جو بايدن الذي يمضي يوم الخميس مع أسرته لإحياء الذكرى السنوية التاسعة لوفاة نجله البكر، فلم يُدلِ من ناحيته بأيّ تعليق في الحال.

في المقابل، اعتبرت الحملة الانتخابيّة للرئيس الأميركي جو بايدن أنّ هذا الحُكم دليل على أنّ "لا أحد فوق القانون".

وقال المسؤول في الحملة مايكل تايلر، في بيان، إنّه رغم هذه الإدانة "هناك طريقة واحدة فقط لإبقاء دونالد ترامب خارج المكتب البيضوي، ألا وهي بطاقة الاقتراع. فسواء أدين أو لم يُدَن، فإنّ ترامب سيكون المرشح الجمهوري" للانتخابات الرئاسية المقرّرة في 5 نوفمبر.

من جهته، أعرب رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون عن أسفه لحُكم الإدانة، معتبراً هذا اليوم "يوماً مخزياً" في تاريخ الولايات المتّحدة.

وقال الزعيم الجمهوري إنّ "اليوم هو يوم مخزٍِ في التاريخ الأميركي. الديمقراطيون يهلّلون لإدانة زعيم الحزب المعارض بتهم سخيفة، بناء على شهادة (محام) مدان ومشطوب من سجلّ (المحامين). هذه ممارسة سياسية بحتة وليست قضائية".

- "في أقرب وقت ممكن"

وما هي إلا ساعات على صدور الحكم حتى أعلن فريق الدفاع عن ترامب عزمه على استئنافه.

وقال المحامي تود بلانش وكيل الدفاع عن الرئيس السابق إنّ فريق الدفاع سيستأنف "في أقرب وقت ممكن" حكم الإدانة.

وقال بلانش لشبكة "سي إن إن" التلفزيونية الإخبارية "سنستأنف الحُكم في أقرب وقت ممكن"، موضحاً أنّه "في نيويورك، تقضي الإجراءات بأن يتمّ النطق بالعقوبة أولاً، ومن ثم نستأنف".

صدر الحكم في غمرة الحملة الرئاسية وقبل بضعة أسابيع من أول مناظرة مقرّرة بين ترامب وبايدن في 27 يونيو المقبل والتي سيليها مؤتمر الحزب الجمهوري الذي سيعقد في ميلووكي بين 15 و18 يوليو لإعلان مرشّح الحزب رسمياً.

وقبل خمسة أشهر من الانتخابات، يصعب التنبؤ بتداعيات هذا الحكم على الناخبين.

وسارع ترامب إلى محاولة تسخير هذه الإدانة في صالحه، إذ صوّر نفسه على صفحته الإلكترونية الخاصة بجمع التبرّعات، على أنّه "سجين سياسي".

ومنذ 2023، فشلت لوائح اتّهام وُجّهت إليه في أربع قضايا جنائية منفصلة، وإدانات في ثلاث قضايا مدنية أخرى، في منعه من انتزاع بطاقة الترشيح الحزبية.

يؤكّد ترامب براءته من كلّ التهم الموجّهة إليه، معتبراً كل الملاحقات القضائية الجارية بحقّه حملة "اضطهاد" سياسي يقف خلفها خصومه الديمقراطيون.

إضافة إلى قضية نيويورك، يواجه ترامب اتهامات في ولايتي واشنطن وجورجيا للاشتباه بسعيه لتغيير نتائج انتخابات العام 2020.

كذلك، يواجه اتهامات في ولاية فلوريدا بشبهة سوء التعامل مع وثائق سرية بعدما غادر البيت الأبيض.