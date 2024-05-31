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زيلينسكي يعلّق على موافقة بايدن على قصف روسيا بأسلحة أميركية

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف هاوتزر
31 مايو 2024 18:27

علّق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، على موافقة الولايات المتحدة على استخدم أسلحتها لقصف مناطق داخل روسيا.
وقال زيلينسكي، في اليوم الثالث من القمة بين أوكرانيا ودول أوروبا الشمالية "إنها خطوة إلى الأمام باتجاه تحقيق الهدف (..) الذي يقوم على توفير إمكان الدفاع عن أبناء شعبنا المقيمين في بلدان تقع على طول الحدود".
وأجاز الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الخميس، لأوكرانيا، ضمن شروط، أن تضرب أهدافا داخل الأراضي الروسية القريبة من منطقة خاركيف الأوكرانية (شمال شرق) بغية حماية الأخيرة، وفق ما أعلن مسؤول أميركي.
يشكل هذا القرار تغيرا في موقف الولايات المتحدة التي كانت تخشى، حتى الأمس القريب، أن تؤدي موافقتها إلى جر حلف شمال الأطلسي (الناتو) نحو مواجهة مباشرة مع روسيا.
بدورها، وافقت ألمانيا، اليوم الجمعة، على استخدام أسلحتها.
في الايام الاخيرة، أعلنت كل من السويد وفنلندا والدنمارك، التي حضرت القمة المذكورة مع زيلينسكي، موافقتها على استخدام كييف أسلحتها لضرب أهداف عسكرية على الأراضي الروسية.

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