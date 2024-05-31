بايدن يدلي بأول تعليق على إدانة ترامب في قضية جنائية

أدلى الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، بأول تعليق على إدانة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في قضية جنائية في سابقة في تاريخ الولايات المتحدة.

وكتب بايدن، على منصة "اكس" (تويتر سابقا)، أن ترامب "يهدد ديمقراطيتنا".

وأضاف بايدن، الذي قد يواجه سلفه الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، "شكك (ترامب) أولاً في نظامنا الانتخابي. ولاحقاً، شكك في نظامنا القضائي. والآن، يمكنكم توقيفه".

دانت هيئة محلّفين في نيويورك، الخميس، الرئيس السابق والمرشح الحالي للرئاسة بكلّ التّهم الـ34 الموجّهة إليه في قضية تزوير سجلات محاسبية لإخفاء دفع أموال لشراء صمت امرأة، في تطوّر يأتي قبل خمسة أشهر من الانتخابات الرئاسية التي يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض.

بذلك، يصبح ترامب أول رئيس أميركي سابق يدان جنائياً، على الرّغم من أنّ هذا الحُكم لا يمنعه من أن يواصل حملته الانتخابية أو حتى أن يُنتخب رئيساً.

واعتبر ترامب، عقب إدانته، أن محاكمته الجنائية في نيويورك "غير منصفة للغاية".

كان البيت الأبيض اكتفى، عقب إدانة ترامب، بالقول إنّه "يحترم حُكم القانون" و"لا يدلي بأيّ تعليق آخر".