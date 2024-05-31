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روسيا تعلن تحقيق تقدم ميداني كبير في أوكرانيا

آثار معارك وقصف في خاركيف
31 مايو 2024 22:08

قال وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف، اليوم الجمعة، إن قوات بلاده سيطرت على 28 بلدة وقرية أوكرانية في شهر مايو.
وأضاف بيلوسوف، خلال اجتماع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي عقد في مدينة ألماتي في كازاخستان، أن الجيش الأوكراني "انسحب لمسافة ما بين 8 إلى 9 كيلومترات في قطاعات مهمة مختلفة في منطقة خاركيف".
وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أن بلاده سيطرت على 880 كيلومترا مربعا من الأراضي الأوكرانية منذ بداية العام.
وذكر بيلوسوف أن إجمالي خسائر الجيش الأوكراني في مايو بلغت 35 ألف جندي و2700 وحدة من المعدات العسكرية.
ولم يتطرق وزير الدفاع إلى الخسائر الروسية، لكنه أكد أن روسيا ستحقق أهدافها الخاصة بالعملية الخاصة في أوكرانيا.

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المصدر: د ب أ
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أوكرانيا
روسيا
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